شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بمستشفى الوقف ينجح في إجراء ولادة لسيدة مصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفي الوقف المركزي للعزل والفرز في ولادة سيدة مصابة بكورونا.

وأضاف أنه حضر إلى المستشفي سيدة تبلغ من العمر 28 عامًا مصابة بكورونا وكانت تعاني من تسمم ما قبل الحمل مع إرتفاع بضغط الدم.

وعلي الفور قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد عبدالقوي، مدير المستشفي وأخصائي النساء والتوليد، في التعامل مع الحالة وولادتها.

وأوضح أن الأم والمولود صحتهما مطمئنة وأن الام تحظي برعاية طبية جيدة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالتحية والتقدير للفريق الطبي بالمستشفي علي مجهوداتهم.

ولادة سيدة مصابة بكورونا بقنا

ولادة سيدة مصابة بكورونا بقنا