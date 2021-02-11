شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد صلاح وعروسته» يشاركان في احتفالات أهالي الأقصر بفوز الأهلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحول فرح لعروسين بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء الخميس، إلى احتفالية كبيرة بعد قيام عروسين بالمشاركة في احتفالات جماهير النادي الأهلي بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية.

احتفالات جماهير الأهلي

احتفالات جماهير الأهلي

وحرص محمد صلاح وعروسته أروى منصور صقر، خلال حفل زفافهم في احدى قاعات الافراح، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، على الأحتفال ورفع علم النادي الأهلي مرددين الهتافات المؤيدة للنادى الأهلى معبرين عن فرحتهم بالفوز بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية.

احتفالات جماهير الأهلي

فيما شهد عدد من قرى ومدن المحافظة عددا من احتفالات الجماهير بفوز النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخة، ورفع الجماهير أعلام النادي الأهلي مرددين هتافات «أهم أهم أبطال القارة أهم».