شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 250 مترًا من الأتربة ومخلفات المباني في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة عبدالله عاشور، رئيس المركز، حملة نظافة استهدفت طريق عيوشة وشارع المدرسة الاعدادية بأرمنت الحيط ومداخل الشوارع الجانبية المتفرعة منهم حيث تم تكثيف أعمال النظافة بتلك الشوارع وتمهيدها .

كما تم رفع ٢٥٠م٣ اتربة ومخلفات مباني وقمامة بطول ألف متر، بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت، تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات.