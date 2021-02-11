شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فبراير.. جامعة سوهاج تطلق جائزة سنوية للتميز المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة سوهاج، أنها ستطلق في 14 فبراير الجاري، جائزة سنوية للتميز المؤسسي والإبداع الإداري باسم رئيس الجامعة الحالي، الدكتور أحمد عزيز.

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الأول لأمانة جائزة التميز المؤسسي التي تنظمها إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، وتحمل أسم رئيس الجامعة تقديرًا لمجهوداته وعطاءه المستمر، وذلك بحضور الدكتور أحمد جلال، والمحاسب عفت حلمي أمناء الجامعة المساعدين، والدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، ومحمد نصر، مدير عام الموارد البشرية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الجائزة تأتي في إطار حرص الجامعة على تحفيز وتشجيع أعضاء الهيكل الإداري وخلق جو التنافس الإيجابي الفعال بينهم، الأمر الذي يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والإلتزام بمعايير الجودة والتميز والإبداع الإداري، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية، وذلك من أجل تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه قال الدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، أن الجائزة تنقسم إلى فئتان، الأولى جائزة القيادات الإدارية المتميزة (مدير عام- مدير إدارة)، والثانية جائزة التميز الفردي (الموظف المتميز- فريق العمل المتميز)، موضحًا أنه تم رفع الإشتراطات ومعايير التقييم ومراحل التقدم للجائزة سواء للموظف أو فريق العمل أو الفئة الإدارية، وذلك على الموقع الإلكتروني للجامعة، منوها بأنه سيتم تقييم المرشحين وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى ومنحهم جوائز مادية قيمة.