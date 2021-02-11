شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي يدعم مروان محسن: «جمهور الأهلي في ضهر أي حد بيلبس فانلة الفريق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان كريم فهمي تضامنه مع مروان محسن، مهاجم فريق الأهلي، بعد حملة السخرية التي تعرض لها الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر كريم فهمي عبر Instagram صورة لمروان محسن وكتب: «طول ما أنت لاعيب في منظومة الأهلي هفضل أساندك وضد أي استظراف أو تنمر بس عليك أنك تفوق».

أضاف: «جمهور الأهلي في ضهر أي حد بيلبس فانلة الفريق إلى أن يخلعها».