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كامل الباشا: «مقدرش أسيب فلسطين للي عايزين ياخدوها مني»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان كامل الباشا، إن الفنانة إلهام شاهين نجمة عظيمة، والعمل معها في فيلم «حظر تجول» به رهبة كبيرة.

وأضاف «الباشا»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن «مشاركتي في أي أفلام عربية جزء من كياني».

وكشف عن أعماله المقبلة، مشيرا إلى أنه يقوم الآن بتصوير مسلسل «الملك» عن قصة نجيب محفوظ وإخراج حسين المنباوي، وسوف يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأكد أنه لديه مانع للاستقرار في مصر، معقبًا: «مقدرش أسيب فلسطين للي عايزين ياخدوها مني».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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