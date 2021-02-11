شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الفيوم» يعقد اجتماعًا مع مديري محطات وحدة إنتاج الشتلات بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الخميس، اجتماعا مع مدير وحدة الشتلات ومديري محطات الشتلات بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس مصطفى عبد الظاهر، مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس حسام الدين السيد، مدير وحدة الشتلات والمهندس حسنى محمد، المدير المالي للوحدة.

شدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الاهتمام برعاية مشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوي مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام التام بالمشاتل وحل جميع مشاكل المزارعين على أرض الواقع.

وأشار على عمل دورات لرفع مهارات وكفاءة مهندسي البساتين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، للتعرف على أحدث طرق الممارسات الجيدة للتسميد والري وأخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

تناول الاجتماع على اختيار مدير مالي واداي جديد لوحدة الشتلات لخروج المدير الحالي على سن التقاعد وحل مشكلة محطة طامية مع الشرطة بسبب الآلات المخزنة خارج المشتل مما يعوق دخول المزارعين لشراء الشتلات وايضا تم مناقشة إمكانية عمل بروتوكول مع البنك الزراعي تسهيلاً على المزارعين في سداد قيمه الشتلات خاصة فيما يواجه محطة سميسطا وكذلك تدريب الجهاز الوظيفي بالوحدة لتطوير المستوي الفني لهم وايضا إيجاد اليه مرنه لتوفير الأصناف التي يتم طلبها بكميات صغيره وتوفير أصناف متعددة من كل محصول لتلبيه رغبه المزارعين .وكذلك ايضا المدونة في توفير المبيدات والأسمدة المختلفة المركبة لزيادة جودة الشتلات المنتجة.

وأشار وكيل الوزارة على تنظيم مؤتمر بالمنتجات يتم فيه دعوه كبار مزارعين الخضر.