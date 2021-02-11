شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد نهائي بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال وسيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا الخميس نهائى بطولة جنوب الصعيد لتنس الطاولة رجال وسيدات والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاه لمعسكر قنا الدائم خلال الفترة من ٩ إلى ١١ فبراير الجاري.

شارك في نهائى بطولة السيدات اللاعبتين الشيماء محمد وأسماء لطفى وفازت اللاعبة الشيماء محمد بينما شارك في نهائى بطولة الرجال اللاعبيّن احمد سمير وبيتر عادل وفاز اللاعب احمد سمير وقدم المحافظ التهنئة للفائزين متمنيا حظا اوفر للخاسرين وقام بتكريمهم وتسليمهم ميداليات البطولة مشيدا بالأداء الرائع من اللاعبين طوال المباراة

وقام المحافظ بتسليم الميداليات لعدد من اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى في البطولة بمختلف الفئات العمرية واكد محافظ قنا على ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي وتسخير كافة الامكانيات الرياضية المتاحة في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم وصقل مواهبهم بالرياضات المختلفة ومساندتهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات.

من جانبه اوضح عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا ان البطولة شارك بها ١١ نادى من محافظات ( قنا- سوهاج- الأقصر- اسوان ) بقوة ١٢٠ لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية مؤكدا انه تم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية حيث تم تكليف طبيب بمتابعة حالة المشاركين في البطولة على مدار الأيام الثلاثة.