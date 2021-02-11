شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أمين يهاجم مروان محسن: روح شوف رزقك فى حتة تانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الإعلامي تامر أمين، مهاجم النادي الأهلي مروان محسن؛ وذلك بعد إضاعته ركلة الجزاء أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2021.

وتابع تامر، خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «الأخ مروان محسن ساب الجون فدان ورشقها في القائم، قلت لك إنت مهاجم كويس بس مش للأهلي.. مفيش حد بيعاند القدر والتوفيق.. مفيش كيميا بينك وبين النادي الأهلي».

وأضاف: «طالما واقفة يا مروان ومش جاية وجمهور الأهلي مش بالع وجودك كرأس حربة في النادي روح شوف رزقك في حتة تانية».

ولفت إلى أنه في حال خسر النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية لانهال الجمهور في هجومه على مروان محسن وطالبه بالرحيل فورا.