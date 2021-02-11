شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في الحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن مجلس ومدينة الحوامدية بشن حملة إعلانات لإزالة الاعلانات بالمدينة لرفع كفاءة الشوارع. وقام مركز منشأة القناطر بتركيب شبكات حماية اسفل مطابق الصرف الصحي، وشبكات حماية وصفايات على مطابق الصرف الصحى بشوارع المدينة بالتعاون مع إدارة الصرف الصحى بمنشأة القناطر، وذلك للتشغيل أثناء الأمطار والقيام برفع الاغطيه وترك الصفايات دون قلق على الاهالي. الوضع في مصر

اصابات 171,390

تعافي 133,331

وفيات 9,804