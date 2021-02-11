وكيل البرلمان يهنئ الأهلي بحصوله على برونزية كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب لحصولهم على المركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية في إنجاز عالمي جديد يُحسب للرياضة المصرية.

وقال أبوالعينين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "خالص الشكر والتقدير لمنظومة النادي الأهلي الاحترافية من إدارة وجهاز فني ولاعبين على جهودهم وأدائهم وروحهم القتالية العالية وتمثيلهم المشرف لبلادهم وسط كوكبة مميزة من أفضل فرق العالم المشاركة في البطولة".

وأضاف: النادي الأهلي استحق التكريم ونال التتويج بعد عام شاق استطاع من خلاله الظفر ببطولة أفريقيا والتأهل لتمثيل القارة في أكبر بطولة على مستوى الأندية في العالم.

واختتم أبو العينين قائلا: تمنياتنا للنادي الأهلي وكافة المنتخباب والأندية المصرية بالتوفيق في كافة المسابقات والبطولات الدولية في ظل قيادة سياسية تتخذ من تطوير الرياضة سبيلا لبناء الإنسان وإعلاء قيم الانسانية ونبذ التعصب.