شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر يوجه رسالة للزمالك قبل لقائهما غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رئيس مولودية الجزائر، عن تمنياته أن تكون المباراة التي تقام غدا مع فريق الزمالك عرسا كرويا في في مستوى شهرة الفريقين الكبيرين وبما يشرف الكرة العربية والإفريقية، جاء ذلك خلال استقبال رئيس نادي الزمالك المستشار عماد عبدالعزيز بمقر النادي لرئيس المولودية عبدالناصر ألماص والسفير الجزائري في القاهرة محند صالح لعجوزي، وتبادلا درع النادي، وشارك في اللقاء الوزير المفوض بالسفارة الجزائرية إبراهيم روماني.

وأكد رئيسا الفريقين عمق الروابط الأخوية بين الشعبين وكذا بين جماهير الفريقين العريقين، وأثنا على إقامة المباراة في إطار الجولة الثانية لبطولة كأس الأندية لافريقيا.

وأشاد السفير بحفاوة الاستقبال الذي حظي به فريق المولوية بالقاهرة منوها بحسن العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، واثقا بان تجرى المباراة بروح رياضية عالية.

وسلم رئيس المولودية لرئيس الزمالك ''درع التكريم«» لعائلة نجم الزمالك، اللاعب والاعلامي الكبير المرحوم حماده امام، فيما تحتفل المولودية بـ 100 سنة على تأسيسه.