شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي وانقطاع عن العمل.. الأوقاف تنهي خدمة إمامي مسجد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناءً على قراري إنهاء الخدمة رقم (136) لسنة 2021م ورقم (138) لسنة 2021م الصادرين من مديرية أوقاف المنيا ، وذلك وفق القانون رقم (81) لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة بإنهاء خدمة كلٍ من عرابي رمضان عبد الموجود إمام وخطيب بأوقاف المنيا – لانقطاعه عن العمل - صلاح محمد عبد الفتاح عبدالله إمام وخطيب بأوقاف المنيا – بناء على حكم قضائي .

وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف المنيا على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك .