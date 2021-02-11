شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكلف مدير القوى العاملة بمتابعة مستجدات وفاة عامل بأحد المصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واقعة وفاة عامل أثناء قيامه بعمله بأحد المصانع بمنطقة بياض العرب، حيث قد كلف المحافظ «فور العلم بالواقعة» مدير عام القوى العاملة ببحثها، وإعداد تقرير مفصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق العامل وحصول أسرته على المستحقات المالية المقررة قانونا،مع متابعة ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في تلك الواقعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي وفرها قانون العمل في مثل تلك المواقف.

حيث كشف تقرير القوى العاملة «الذي قام بعرضه على المحافظ» مدير عام القوى العاملة الأستاذ محمد طلعت ،عن قيام لجنة من المديرية ضمت في عضويتها ،مدير منطقة القوى العاملة ببني سويف،مفتش مكتب عمل شرق النيل،منطقة عمل بني سويف، ومفتش السلامة والصحة المهنية ،حيث قامت بالزيارة الميدانية للمصنع، ونفذت الإجراءات الميدانية المطلوبة، والاستفسار من العاملين بالمصنع، وصاحب المصنع، والقيام بالمراجعة الفنية لمكونات ومعدات المصنع، وتم إعداد تقرير بذلك.

وأكد مدير عام القوى العاملة أنه تتم متابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة،حيث أن الواقعة مازالت يحقق فيها،مؤكدا على أن المديرية قامت بتوفير كافة المعلومات المطلوبة لجهات التحقيق والبحث، ومؤكدا على أن المديرية ستبذل قصارى جهدها لضمان حقوق المواطن، موضحا أنه تم التنبيه على مسئولي المصنع بسرعة توفير المستحقات المالية لأسرة المتوفي طبقا لأحكام المادة 123 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وأن تسليم تلك المستحقات لأسرة المتوفي تكون بمقر مكتب العمل بشرق النيل.