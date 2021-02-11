شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لبحث التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، اليوم الخميس، السفير ياسر عاطف ،نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات من أهمها جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي خارج مصر من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم والمؤتمرات الدولية وإصداراتها المترجمة التي يجرى توزيعها على العديد من المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم.

يأتى هذا اللقاء في إطار الدور المصرى في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والخارجية .