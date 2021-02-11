شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تضامن النواب»: التعاون بين أعضاء البرلمان والحكومة يحقق حياة كريمة للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اليوم النائب احمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبربمان، باللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بديوان عام المحافظة.

وأوضح أحمد فتحي، أنه خصص كلمته خلال الاجتماع مع محافظ القاهرة للحديث عن المشكلات والاقتراحات التالية :

1. المطالبة بوضع خطة واضحة بخصوص انشاء الكباري، الأكشاك التي تضررت نتيجة إعادة هيكلة الشوراع بالإضافة إلى عملية توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة عزبة العرب بمدينة نصر.

2. ضرورة إنشاء عدد من كباري المشاه بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة لتيسير عملية عبور المواطنين وتفادي حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق

3. ضرورة وضع خطة تنمية لمنطقة عزبة العرب بحي مدينة نصر أسوة بمنطقة

عزبة الهجانة.

4. أهمية الربط بين الأنشطة الطلابية ومشاريع المحافظة المختلفة للاستفادة من أفكار الشباب وطاقاتهم، والذي بالتأكيد سيؤثر إيجابيا على العاصمة ومرافقها ويضيف لها بريق خاص نتيجة أفكار الشباب الحديثة وسعيهم الدائم لتحسين الخدمات.

5. العمل على تفعيل مبدأ «اتفاق مستوى الخدمة» والتي يأتي من ضمن اهدافه وضع توقيتات محددة لتقديم الخدمة أو حل المشكلة.

6. ناشد بأهمية توفير فرص للتدريبات الصيفية لابناءنا من الأنشطة الطلابية بالمحافظة وأجهزتها ،و ذلك لاعطاءهم الفرصة كاملة في عرض أفكارهم وكيفية تفعيلها على أرض الواقع.

و اختتم فتحي كلمته بأهمية التكامل بين أعضاء مجلس النواب والسلطة التنفيذية لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.