شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو العزايم»: الحديث عن تغيير بند ابن الشيخ «كلام فارغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القانون 118 لسنة 1976، هو القانون الذى وضعته الدولة فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، للسيطرة على الطرق الصوفية، وتنظيمها باعتبارها الجزء الأكبر الذى يضم ملايين المصريين، ولدى مشايخها أتباع ومريدون ومقرات فى العالم، الأمر الذى جعل السادات يستدعى رموز التصوف والقانون لوضع قانون ينظم الطرق الصوفية، وإيجاد مجلس أعلى منتخب يمثل المشايخ أمام الدولة.

وأنشئ المجلس الأعلى للطرق الصوفية، منتخبا من عموم 76 شيخ طريقة صوفية، هدفه تقنين الطرق الصوفية، وتمصير أى طريقة صوفية شيخها خارج جمهورية مصر العربية، كذلك الحفاظ على العادات والتقاليد والعرف الصوفى ببنود قانون، وعلى رأسها إرث الشيخ فى رئاسة الطريقة لأبنائه أو أقربائه أو كبار الطريقة ممن ينطبق عليهم شروط الأهلية.

لذا نجد المشيخة العامة فى صمت إزاء أحداث أزمة الطريقة المحمدية الشاذلية فهى تحد جديد للقانون فلأول مرة يعترض فيها المريد على تولى شيخ صغير، مطالبا بتحكيم العقل فى القانون.

الشيخ محمد علاء ماضى أبو العزائم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، قال إن نص تولى ابن شيخ الطريقة، رئاستها، جوهره الحفاظ على الطريقة الصوفية، فلا يجوز مثلًا إقرار مبدأ الانتخاب الذى يؤدى إلى ترشح عديدين بما يؤدى إلى تفتيت الطريقة إلى مجموعات صغيرة. وأضاف لا يجوز لأحد التحدث عن قانون الصوفية فالحديث عن تعديل بند ابن الشيخ «كلام فارغ». وأكد أن الحل فى أزمة رئاسة الطريقة معروف منذ مئات السنين، ففى حالة وفاة الشيخ يعين نجله، أو أبناؤه، وفى حال عدم بلوغ الابن أو الحفيد سن الرشد، يعين وصى تختاره العائلة ويتم إرساله للمشيخة العامة للطرق الصوفية للاعتماد. وقال الدكتور محمود أبو الفيض، شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، المستشار القانونى للمشيخة العامة للطرق الصوفية، إن القانون 118 لسنة 1976 واضح وصريح، فى تولى خليفة الشيخ الراحل، وهو الابن الأكبر لشيخ الطريقة الراحل، فإذا كان هذا الابن قاصرًا عُيّن شيخًا للطريقة، على أن يعين وكيل له حتى يبلغ سن الرشد، ثم يأتى فى المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن.

وأضاف أن المشيخة العامة للطرق الصوفية هى الجهة الوحيدة والمنظمة لشؤون الطرق الصوفية وبالتالى فاختيار الوكيل لا بد من اعتماده، ولديها الخبرة والتاريخ الطويل لحل أى خلافات إن وجدت وهو لم يحدث حتى الآن.

وأكد أن الطريقة المحمدية الشاذلية ليس بها أزمة، حاليًا وأن ما يثار إعلاميًا مبالغ فيه، وأن البعض يحاول إدارة الصراعات من خلال توريط الإعلام فى أمور محسومة قانونًا. أحد كبار الطريقة المحمدية الشاذلية، والأمين العام السابق للعشيرة المحمدية، انتقد مبدأ التوريث واعتبره ضد مبدأ العقل والمنطق، وقال: الذين وضعوا قانون التوريث فى الطرق الصوفية وأن يكون ابن الشيخ شيخًا بدون كفاءة، وضعوا قنبلة عنقودية ينفجر منها جزء كل فترة فى طريقة، فيفتت الطرق وينسفها ويُظهر التصوف فى وسط الركام فى أسوأ صورة.

وطالب بإعادة دراسة وإصلاح قانون الطرق الصوفية وإخراجه فى صورة تُرضى الله فقط وليس إرضاء لكل شيخ يريد أن يختم حياته بسوء الخاتمة وضياع من جاءوا إليه ليأخذ بأيديهم لله.