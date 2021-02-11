شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع تنفيذ طرق فرعية بمطروح بطول 82 كيلومترا وبتكلفة 93 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إنهاء تنفيذ عدد من الطرق الفرعية بين القرى والتجمعات الصحراوية لمسافة ٨٢كم في إطار إهتمام الدولة بتوفير الخدمات والتيسير على المواطنين.

صرح بذلك اللواء أمون مرتضي رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالى الغربى،واضاف انه تم انهاء واستلام ابتدائي لعدد من الطرق الفرعيه التنمويه تنفيذ واشراف جهازتعمير الساحل الشمالي الغربي وذلك لربط الطرق الرئيسية بالطرق الفرعيه والوصلات بين النجوع وربطها بالطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن الاستلام الابتدائي لمجموعه طرق تنموية فرعيه رابطه بين النجوع وربطها بالطرق الرئيسيه في اغلب مراكز وقري محافظه مطروح باطوال تحت اشراف عدد من المهندسين والفنيين بالجهاز اعضاء اللجنه والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق بالمحافظه وذلك بعدد من قري مدينه مرسي مطروح والسلوم وبراني والنجيله بعدد ٤٠ وصله بين القري والنجوع والمدارس والمنشأت الحكوميه بطول ٨٢ كم وبتكلفه ٩٣ مليون جنيه.