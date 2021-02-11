شكرا لقرائتكم خبر عن «المحمدية الشاذلية».. تمتلك عقارات وجمعية خيرية ودار أيتام ومن أعضائها رجال أعمال وقضاة ووزراء سابقون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الطرق الصوفية هى أقدم التيارات الإسلامية التى تركزت على تهذيب النفس وسلوك المسلم، والعبادة الصحيحة، واختلف الجميع فى توقيت نشأة التصوف الإسلامى ما بين القرن الأول والثانى الهجرى، فى هيئة أفراد ومجموعات دون شيخ أو قائد، لكن الثابت فى مصر أن انتشار الطرق الصوفية وظهور مؤسسين لها سُجّل بعهد الدولة الفاطمية، فلم تسجل أى طريقة الآن تاريخ نشأتها قبل 1000 عام.

ومع صعود التيار السلفى وتركيزه على الجوانب المسيئة للإسلام لدى بعض الطرق الصوفية، وإجماع رفضها من علماء التصوف بالأزهر الشريف، بدأ الشيخ محمد زكى إبراهيم، عضو الهيئة العليا للدعوة بالأزهر، وقت رئاسة الإمام عبدالحليم محمود للأزهر الشريف، فى إنشاء العشيرة المحمدية، بهدف العودة بالتصوف الإسلامى إلى أصوله بعيدًا عن منهج المؤسسين الأوائل.

الأمر كان صعبًا على قبول المجتمع الصوفى فى فترة الستينيات والسبعينيات أفكار الجماعة الجديدة، والتى نجحت فى استقطاب النخبة الصوفية من علماء الأزهر، ورجال الأعمال الذى يحبون التصوف ويخجلون مما يمارسه مجتمع «الدراويش»، حسب وصفهم، خاصة أن التصوف فى سيرته الأولى كان تهذيبا وإصلاحا بعيدًا عن الرقص وارتكاب العديد من المحرمات داخل سرادقات الصوفية، حتى إن تبرأ منه شيوخ ورموز التصوف لكنه كان يحدث بينهم.

استقطب زكى إبراهيم، علماء الأزهر وكان على رأسهم شيخ الأزهر عبدالحليم محمود، ومن بعدها توافد العديد من الرموز فى حياته من علماء الأزهر، ورجال الأعمال والمثقفون وغيرهم، مما جعل أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية يوافقون على إشهار جماعته كطريقة صوفية وفقا لقانون 118 لسنة 1976. تسبب رفع زكى إبراهيم راية الشاذلية فى انضمام مئات آلاف من مريدى الطريقة التى كانت منقسمة وقتها لأكثر من 10 طرق فرعية، لكل منها شيخ طريقة، ووجد العديد أن دعوة الشاذلية لزكى إبراهيم دعوة للعودة لما رسخه الإمام أبو الحسن الشاذلى نفسه مؤسس المنهج الذى يتبعه الملايين من المسلمين فى العالم باعتباره قطبا إسلاميا وصوفيا.

على جمعة

وظل زكى إبراهيم يقيم المؤتمرات والندوات لجذب قطاعات الصوفية والمحبين حتى وفاته، ليتولى بعدها نجله محمد عصام، رئاسة الطريقة، وليجد هجومًا من بعض مشايخ الصوفية، بوصفها تارة بالإخوانية، وأخرى بالسلفية، مما جعله ينظم مؤتمرا بقاعات الأزهر الشريف، لما أطلق عليه «إصلاح التصوف الإسلامى».

لكن الأمور لم تستقر داخل العشيرة المحمدية الشاذلية، بسبب رفضهم مبدأ التوريث فى رئاسة العشيرة كما يحدث داخل الطرق الصوفية، لكن مع هجوم المشايخ وأزمات المشيخة العامة للطرق الصوفية ودعوة عصام نفسه بالوقوف معه لدخول عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية التى تقود 15 مليون صوفى فى مصر، كبداية لفرض رؤية والده الإصلاحية، ومن هنا بدأت الأمور تستقر مؤقتًا.

وتمتلك الطريقة المحمدية الشاذلية، ممتلكات كثيرة تشمل عقارات وجمعية خيرية ودار أيتام، ومجمعات خدمية ملحقة بمساجدها على مستوى المحافظات، يتولى أمرها، نائب شيخ الطريقة، كذلك داخل الطريقة شبكة اجتماعية من رجال أعمال وقضاة ووزراء سابقين، ومحافظين من البنك المركزى، وغيرهم من مشاهير المال والأعمال والفن، الأمر الذى يجعل رئاسة الطريقة مطمعا وشرفا فى آن واحد لاستكمال التفوق على بقية الطرق الصوفية فى استقطاب الأوساط الراقية التى يفخر بها الشيخ أمام مريديه.