شكرا لقرائتكم خبر عن «هاشم» وشيرين حلمى أبرز المرشحين.. واعتراضات على «وهبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزمة تولية «يوسف الصغير»، لم تكن سوى تراكمات سابقة منذ وضع مؤسس الطريقة محمد زكى إبراهيم، داخل نفوس علماء ورموز الطريقة أنهم أبناؤه، وأنهم يختلفون عن المجتمع الصوفى الذي يورث فيه الشيخ ابنه الطريقة، كأنهم قطعة أرض أو عقار أو مصوغات، مما جعلهم يتفقون على ضرورة تولية العالم بينهم، الذي لديه القدرة العلمية على استكمال طريق الإصلاح.

الأزمة بدأت بالدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، الذي اعتبر أن التصوف لا يوجد به توريث، ووضعه ذلك في خلاف مع شيخ الطريقة عصام زكى إبراهيم، لكن الأخير ترك له مساحة لإدارة الأكاديمية الصوفية التي تعد أهم أساسيات إصلاح التصوف في رؤية مؤسس الطريقة زكى إبراهيم.

ومع نية عصام زكى، التمسك بقانون الطرق الصوفية، في تولية ابنه نور، 23 عاما، رئاسة الطريقة على علماء وكبار، اعتبر مهنا أنها بداية انهيار وانحدار الطريقة عن مسلكها، في تولية العلماء لتنقيح التصوف، وظهر الخلاف في منع مهنا من دخول الأكاديمية التي تفرغ لجعلها كيانا عالميا معروفا داخل الأوساط الصوفية الآسيوية والإفريقية، الأمر الذي جعل مهنا يخرج غاضبًا نحو مسجد الإيمان، بالمقطم، للبدء في تأسيس كيان آخر يستكمل فكر الإصلاح، وهو ما تسبب في خروج مريدين عديدين من الطريقة مع إعلان نور شيخًا لها، عام 2018 عقب وفاة والده، رافضين تجديد البيعة له.

زاد من سخونة الأحداث إعلان الدكتور على جمعة، تأسيس طريقة صوفية، ليرى فيه الجميع امتدادا للدكتور محمد زكى إبراهيم، وسارع العديد من المريدين لبيعة جمعة عقب وفاة الشيخ عصام، خاصة أن جمعة لديه أتباع في المحمدية الشاذلية، حبًا فيه وفى دروسه العلمية، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى وموقعه الرسمى، والتى ساهمت في جذب قطاعات غير مسلمة.

مع توالى الأزمات، ظهرت شخصية أشرف وهبة، أحد كبار الطريقة، الذي واجه مع أسرة الشيخ عصام زكى، الانشقاقات والانقسامات، داعما موقف الشيخ نور، أمام خبرة مهنا، وعلم على جمعة، لكن الوفاة المفاجئة لنور بعد والده بعامين تسببت في دخول الطريقة نفقا مظلما، لعدم وجود ابن للشيخ نور، يتولى رئاسة الطريقة.

وكعادة الطريقة المحمدية الرافضة لمبدأ التوريث، تم اختيار أشرف وهبة شيخًا وتمت مبايعته عقب مراسم دفن الشيخ نور، وسميت بـ«بيعة المقابر» باعتباره من كبار الطريقة وحفيد المؤسس محمد زكى إبراهيم، لكن أسرة الشيخ عصام، أظهرت وصية الشيخ عصام زكى للبحث عن وريث يحمل اسم عائلة زكى إبراهيم، وأنهم اكتشفوا أن لـ«نور» ابن أخ شقيق، يدعى يوسف ولاء عصام، يعيش في بولاق الدكرور ولم يره جده الشيخ عصام زكى إبراهيم واختفت سيرته من المشيخة ولم يفكر فيه أحد.

واعتبر وهبة أن ما حدث مخالف للبيعة، وخيانة من أسرة الشيخ عصام، وطالب بالاحتكام للمشيخة العامة للطرق الصوفية التي قررت أن القانون وضع بند أن «ابن الشيخ شيخ للطريقة»، وأن يوسف هو وريث الطريقة مع وجود وصى لحين بلوغه سن الرشد.

وارتضى الجميع بحكم المشيخة، واعتبر أن أشرف وهبة هو وصى الشيخ باعتباره الأحق، ليجد أن أسرة الشيخ تبحث عن وصى آخر ولنجد أسماء عديدة منها الدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ على جمعة، ورجل الأعمال شيرين حلمى، نائب الطريقة بالإسكندرية، ومحمد سامح زكى إبراهيم، عم والد يوسف، والبعيد عن الطريقة.

وأكد الدكتور إبراهيم مجدى، استشارى الطب النفسى، عضو الطريقة المحمدية الشاذلية، أن آلاف المريدين بايعوا أشرف وهبة، عقب مراسم دفن الشيخ نور، واختاروه شيخا للطريقة في حضور أسرة الشيخ.

وأضاف أن أسرة الشيخ، قدمت طفلا اسمه يوسف، ابن شقيق الشيخ نور الراحل، ليبدأ بعدها نزاع حول قانونية ذلك، فالقانون المنظم لشؤون الطرق الصوفية أعطى الحق لخلافة الشيخ الراحل، لطفل لم يكمل سن الرشد، في حين اختار المريدون أحد كبار وأعلام الطريقة.

وأكد أن كبار الطريقة ارتضوا بالقانون، لكن الأزمة الآن في الوصى الذي سيدير الطريقة، لحين بلوغ الشيخ الحالى، وتم الاتفاق داخل أروقة الطريقة على اختيار أحد الكبار، ففى بعض المحافظات تم الاستقرار على أشرف وهبة، وهناك من رشح نائب الطريقة في الإسكندرية رجل الأعمال شيرين حلمى، في حين طالب البعض بالدكتور أحمد عمر هاشم لتنشئة يوسف صوفيًا.

وأوضح أن أخلاق الطريقة واحترامها للعادات والتقاليد تجعلنا نرتضى ونثق في المشيخة العامة للطرق الصوفية، لكن ما نتمناه ضرورة إعادة النظر في مواد القانون المنظم للطرق الصوفية بما يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه.

وطالب الدكتور إبراهيم مجدى، بضرورة تشكيل لجنة للم الشمل داخل الطريقة، مع ممثلين من الجهات الرقابية والإدارية، هدفها مراجعة السجلات وإعادة من ترك الطريقة ومن فصل، لعودة الطريقة لمجدها قبل تسليم الشيخ يوسف والوصى مقاليد الأمور، بالإضافة إلى تكوين لجنة حكماء من كبار رجال التصوف الإسلامى في مصر للتوصل إلى حل يحافظ على استقرار الطريقة والبعد عن التراشق الإعلامى والجدل في وسائل التواصل الاجتماعى.

وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر صوفية، أن المشيخة العامة للطرق الصوفية لديها تخوف من اندثار الطريقة المحمدية الشاذلية التي تعانى بالفعل من حالة انقسام شديدة، وأن أحد أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية اقترح تشكيل وفد لزيارة أسرة الشيخ يوسف، برفقة كبار وأعلام الطريقة والشخصيات المرشحة للوصاية على الشيخ يوسف، للاختيار من بينهم وإنهاء التشهير الإعلامى.

وأكدت أن المجلس الأعلى منقسم بين 3 ترشيحات قدمت من داخل الطريقة وجار العرض على أسرة الشيخ، وهم أحد أعمام والد الشيخ يوسف وهو في العقد الثالث من عمره، وهناك اتجاه لتولى أشرف وهبة، إلا أن تلاميذ الدكتور على جمعة، داخل الطريقة، والذين لم ينضموا معه في طريقته الجديدة يرفضون وصية وهبة، أما الاتجاه الثالث فهو شيرين حلمى، ويدعمه العديد من مريدى الطريقة رغم تخوفهم من رفضه لانشغاله في الفترة الأخيرة لدعم الدولة في مواجهة كورونا.