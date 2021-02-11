شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية العلاجية بقرية جميزة بني عمرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية جميزة بني عمرو، التابعة بمركز ومدينة ديرب نجم، في يومها الأول والتي تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لوصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة بالمحافظة.

حيث تفقد وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتوقيع الكشف الطبي على المرضي في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالقافلة أكثر من ٦٠٠ مريض من أهالي القرية حتي وقت الزيارة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، كما أكد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، والمتابعة للأم والجنين.