شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام المباحثات الليبية بالغردقة بوضع خارطة طريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم الخميس مُباحثات المسار الدستوري بين وفديْ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في مدينة الغردقة المصرية وناقش الوفدان على مدار ثلاثة أيام مباحثات حول اللجنة الدستورية ووضع خارطة طريق عملية؛ لتنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بالانتخابات، وتصويت المواطنين على مسودة الدستور.

حضر الجولة الثالثة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، وتطرقت إلى مسألة إجراء الانتخابات وتحديات الاستفتاء على الدستور، وكيفية وضع الأطر التأسيسية للمرحلة الانتقالية، التي من المفترض ألا تتجاوز شهر ديسمبر القادم وتقام مباحثات المسار الدستوري في مصر بترحيب من البعثة الأممية.

وركزت المباحثات على مسألة إجراء الانتخابات الليبية، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، ومناقشة اجراء الاستفتاء على الدستور ووضع الأطر التأسيسية للمرحلة الانتقالية المقدرة بنحو 10 أشهر بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وإزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، والنظام الدستوري الذي سوف ينظم عمل هذه المرحلة وينظم عمل الحكومة والمجلس الرئاسي.