شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: قانون الرؤية يختلف عن الشريعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المرأة تظل في عصمة زوجها وفي المسكن الخاص للحياة الزوجية وفي رعاية الأولاد وخدمتها لزوجها، إلى أن يقوم الزوج في الشريعة الإسلامية بإيقاع الطلاق عليها كما قال للرجل «إقبل الحديقة وطلقها تطليقاً».

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سعد، في برنامج «معاك في الصورة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه يصدر الطلاق سواء في أحكام الشريعة الإسلامية التي يجب أن نعود إليها، أو تطليق القاضي كما هو مُقنن في القانون المعمول به أو القانون الساري، مشيرًا إلى أنه طالما لم يصدر حكم بالتطليق من القاضي فالمرأة في عصمة الزوج، وليس لها أن تهجر الزوجية وليس لها أن تحجب الأولاد عن أبيهم، خاصة وأن الرؤية في الشريعة الإسلامية غير الرؤية في القانون.

وتابع: «بالنسبة للرؤية للأولاد بعد وقوع الطلاق أو الخلع، فأن الشريعة الاسلامية بسماحتها وبساطتها لم تجعل عدد مرات لرؤية الأولاد، كما أن الشريعة الاسلامية جعلت أن المحضون يُرى في محل سكنه ليس في حديقة عامة أو في قسم شرطة أو حزب سياسي، ولكن المحضون يُرى حيث يقيم، مشيرًا إلى أن الناس ترى الروية في فقه الأسرة بشكل خاطيء، حيث أن الولد من سن 7 سنوات وبالنسبة للبنت إلى إتيانها الحيض، ولكن لا تسلم ولاية الأب لا في التربية أو في ولاية التعليم لأنه غير موجود في القانون.