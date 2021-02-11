شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري صحة نفسية: الحب بين الزوجين ينتهي في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري الصحة النفسية، إن الحب قد ينتهي مع الأسف إذا فقد الاهتمام، مشيرة إلى أن الحب إذا فقد الاهتمام، فهذا يعني انه فقد ركن مهم جدًا من مكوناته التي تتمثل في الاهتمام والاحترام والعطاء المتبادل.

وتابعت «عبدالله»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الحب في بدايته يتميز بتدفق المشاعر الجيدة والانجذاب للآخر، اما بعد الزواج فقد ينشغل أيطرف عن الطرف الآخر، وهذا قد يؤدي إلى أنتهاء الحب.

ولفتت إلى أن الحب الغير مشروط مهم جدًا، لأن الزوج في هذه الحالة يشعر بأن الزوجة صديقته، أو والدته، وهذا يؤدي إلى استمرار الحب بصورة لا تنتهي.