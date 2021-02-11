شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 من رجال الأمن الصناعي في حريق صهريج بترول بعجرود في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 من رجال الأمن الصناعي والعاملين بمنطقة مستودعات عجرود، خلال الحريق الذي نشب أثناء اختبار أحد المستودعات الجديدة صهريج الجاري إنشائها لدعم خطة توسعات شركة أنابيب البترول في تخزين المواد البترولية.

وسارعت 12سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس إلى موقع الحريق للتأمين الطبي

وتم عمل الإسعافات الأولية إلى المصابين السبعة قبل نقلهم لمستشفى السويس العام.