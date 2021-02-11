شكرا لقرائتكم خبر عن تموين مطروح تحرر 18 مخالفة في حملة على أسواق مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الادارية بمطروح، وبالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية بمدينة السلوم وتحرير 18 مخالفة، وذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية، والتاكد من سلامتها ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح، في بيان، الخميس، إن الحملة التموينية بمدينة السلوم تمكنت من ضبط إجمالي 18مخالفة تموينية ومنها محضرين عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد (مخابز )، ومخالفتين عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز، و3 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية بمستودع دقيق، و11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.