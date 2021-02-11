شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة البترول ينتقل لموقع حريق مستودع بعجرود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، واللواء عمرو الشربيني، مدير أمن الهيئة، لمنطقة مستودعات البترول في عجرد لمتابعة حريق شب بمستودع تحت الإنشاء لشركة أنابيب البترول أثناء عملية الاختبار.

وذكرت مصادر بالبترول أنه اثناء ضخ كمية كبيرة من المياه داخل المستودع الجديد، «تنك» كعملية اختبار له نشب الحريق نتيجة ملوثات بترولية مما ادي إلى تصاعد الدخان الأسود إلى الأعلى.

وأضافت مصادر مسؤولة إن شركات البترول في المنطقة الجغرافية ارسلت سيارات الإطفاء للمشاركة في اخماد النيران، ووفرت سيارات مزودة بسلالم هيدروليك، للسيطرة على النيران عن طريق مادة الفوم.

وتابعت المصادر أن أعمال التبريد سوف تستمر للخطوط والمستودعات الأخرى، كي لا يتمدد الحريق إليها، فيما تم غلق جميع المحابس للخطوط الممتدة من المستودعات بالمنطقة إلى خطوط مناطق التغذية.