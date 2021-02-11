شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 12 قيراطًا بالبياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بحملة لإزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية باجمالى ١٢ قيراط وهى المرة الثانية على نفس المكان، والتعديات عبارة عن سور من الطوب وتمهيد بغرض البناء بناحية قرية البغدادي.

شارك في الحملة كل من مصطفى على رئيس قرية البغدادي، ومحمد المخرج سكرتير القرية، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرف تنظيم القرية.

وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشيء إلى أصله، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.