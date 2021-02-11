شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 12 قيراطًا بالبياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، بحملة لإزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية باجمالى ١٢ قيراط وهى المرة الثانية على نفس المكان، والتعديات عبارة عن سور من الطوب وتمهيد بغرض البناء بناحية قرية البغدادي.
شارك في الحملة كل من مصطفى على رئيس قرية البغدادي، ومحمد المخرج سكرتير القرية، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرف تنظيم القرية.
وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشيء إلى أصله، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
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