شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمسؤولة على تسمية شوارع كفر شكر بأسماء عائلتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اول تعليق لها على واقعة اطلاق اسماء اقارب زوجها على شوارع في مدينة كفر شكر قالت المهندسه «م م» مسؤلة التنظيم بمجلس المدينه في بيان لها نشرته على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» ان ما تم تداوله هو أزمة مفتعله للتشهير بها لوجود خلافات بينها وبين مواطن تقدم بطلب لتغيير اسم مدينة كفرشكر بأسمه وأكدت أنها فوق مستوى الشبهات وصفت ما تم تداوله ضدها بان هدفه الانتقام منها لأنها أصرت على الإلتزام بقوانين الدولة والحرص على تنفيذها

وأوضحت في بيانها أن ما يحدث بدأ بحملة ممنهجة ضدها بعد اكتشافها إختفاء أصل عدد ٦ محاضر مخالفات بناء حررت بتاريخ 15/1/2020 تفيد بتعدى مواطن يدعى «س.ج» على أرض زراعية ببناء مخالف دون ترخيص، وفقا للمحاضر رقم 6،7،8 التي أكدت تعديه على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٥١٠ أمتار مربعة دون الحصول على ترخيص.

وتابعت في منشورها: إلى جانب المحضر رقم ١٠ بالتعدى على الأرض الزراعية بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠٠ متر مربع تقريبا دون الحصول على ترخيص، والمحضر رقم ٩ بتعديه على مساحة ٦١٠ متر مربع تقريبا، ومحضر رقم ١١ يفيد بتعديه على مساحة ٧٠٠ متر

وأكدت أن اختفاء المحاضر دعاها لعدم الصمت على الواقعة حيث أنها مشهود لها بحسن السير والسلوك ومنعها كافة أنواع الرشاوى حتى أنها تتبرع بشكل دائم براتبها لصندوق تحيا مصر .

وأوضحت في بيانها أنها حررت مذكرة أخبرت فيها رئيس مجلس المدينة باختفاء أصل المحاضر مؤكدة أنها قامت بتصوير المحاضر قبل اختفائها ليقوم المواطن بتقديم طلب رسمى لرئيس الجهاز مطالبا إياه بتغيير اسم كفر شكر ليكون بإسمه بنبرة سخرية مدعيا بأنه يفعل ذلك أسوة بها مدعيا أنها غيرت أسماء الشوارع لتكون بإسم أقاربها وهو إدعاء كيدي وفق وصفها للتشهير بها مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ رسمي ضد وسائل التواصل الإجتماعي التي شهرت بها والمواطن نفسه وكل من يحاول مهاجمتها لإصرارها على إحترام قوانين الدولة والإلتزام بها والتمسك بالنزاهة والأمانة.

وكان المواطن «س.ج» تقدم بطلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفرشكر لتغيير اسم المدينة العريقة إلى «كفر س.ج» وهي الحروف الأولي من اسمه مؤكدا أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية 5 شوارع رئيسية بأسماء زوجها وأخوته وحماها.

كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرر إحالة مديرة التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفرشكر للتحقيق بديوان عام المحافظة في واقعة تسمية 5 شوارع في المدينة بأسماء زوجها ووالده وأشقائه، والتي أثارت حالة من الغضب بين مواطني المدينة ودفعت أحدهم إلى التقدم بطلب رسمي لتغيير اسم المدينة بإسمه.

وقال المحافظ أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة يخضع للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبي المحلي وبناء عليه يتم تسمية الشوارع، وحال عدم وجود اللجنة يتم الرجوع للجنة المحافظة والمجلس التنفيذي وفي الأونة الاخيرة لم يتم إطلاق أسماء على الشوارع أو المدارس إلا شهداء مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة صاحبة التاريخ بالمحافظة عن طريق المجلس التنفيذي وقرارات منه هو لأنه المسؤول الاول عن المحافظة وماحدث يعد مخالفة جسيمة حال ثبوتها

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورات بقيام مسؤلة بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها

فيما تداول رواد التواصل الإجتماعي قيام مواطن من أهالي كفرشكر بتقديم طلب رسمي لمجلس مدينة كفرشكر لتغيير اسم المدينة العريقة إلى «كفر س ج» وهي الحروف الأولي من أسمه مؤكدا أنه تقدم بطلبه اسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية 5 شوارع رئيسية باسماء زوجها واخوته وحماها

واكد المواطن في طلبه الرسمي إستعداده لدفع ذات الرسوم وإستيفاء ذات المستندات التي تم تقديمها لتسمية الشوارع باسماء زوج واسرة مديرة التنظيم