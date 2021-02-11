شكرا لقرائتكم خبر عن مسعفو المنيا يسلمون مبلغ 68 ألف جنيه عثروا عليها مع متوفي بحادث سير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم فريق مسعفين مكونة من أربعة أفراد مبلغ مالي ضخم، يصلـ 68 ألف جنيه، لإدارة مستشفى منيا العام والشرطة، بعدما عثروا على المبلغ الضخم، بحوزة متوفي في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا.

وكان الدكتور شريف مدحت، مدير هيئه الاسعاف بالمنيا، قد تلقي إخطارًا بوجود حادث تصادم على «الوصلة» بين الصحراوي الشرقي القديم وطريق الجيش الصحراوي الشرقي، وعلي الفور تم توجيه سيارتين اسعاف كود 2167 بقياده السائق، عصام مصطفى شعبان، والمسعف جرجس ملاك حنين. والسيارة الثانية كود 2164 بقيادة السائق، منسى يوسف ابراهيم، والمسعف محمد على فتحي على.

وبوصول فريق المسعفين تبين وفاة شخصين في محل البلاغ، وعند فحص المسعفين للوفيات، لبيان هويتهم، عثر رجال الاسعاف على مبلغ ٦٨ ألف جنيه، بحوزة أحد المتوفين، فقاموا على الفور بإبلاغ غرفه عمليات الإسعاف وتوجهوا لمستشفى المنيا العام، لتسليم المبلغ النقدي لإدارة المستشفى والشرطة، لحين وصول أهلية المتوفي.

من جانبه أكد الدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف بالمنيا، أن الأمانة صفة أصيلة في رجال الإسعاف، الذين فرضت عليهم مهنتهم الإنسانية أن يؤتمنوا على أرواح وصحة البشر فكيف لا يؤتمنوا على الأموال والمتعلقات، مشددا أن هذا هو المعتاد من رجال الاسعاف وامانتهم المعهودة في التعامل مع الارواح والممتلكات.

أمانة مسعفي المنيا

أمانة مسعفي المنيا