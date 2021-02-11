شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: ربنا حيحاسب من يتقاعس عن دعم الدولة في الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ خالد الجندى أن الله تعالى سيحاسب الجميع عن التقاعس في مساعدة الدولة في الإصلاح، مشددًا على أنه يجب تعليم الناس عبادة الشكر وذلك بالثقة في الله أولًا ثم في أنفسنا بشأن أن هناك إصلاح يحدث وأنه لا عيب في الإشادة بذلك.

تابع الجندي خلال حلقة، اليوم الخميس، من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc»، أنه لا أحد ينكر أن مصر بها بعض المشاكل الاقتصادية أو نقص في الخدمات، ولكن هذا مثل أي دولة في العالم، متابعًا أنه عندما نجد ورقة إصلاحية عملية ووعدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي علانيةً بتطوير القرى في مصر والريف المصري خلال3 سنوات فيجب حينها أن يتم الإشادة بذلك لأن الرئيس السيسي حين يعد بشئ لا يخلف.

أضاف أنه فات آوان المناصب والمراكز ولهذا حديثه يحتسبه عند الله تعالى فقط، مشددًا على أن الخالق سيحاسبنا عن التقاعس الإصلاحي لو لم يتم، متابعًا أن خطة الدولة هي الإنتهاء من كل قرية ثم الانتقال إلى التي تليها، حيث سيتكلف هذا المشروع نصف ترليون جنيه، ولن يتم الحصول على قروض أو أموال من الخارج للإنتهاء من هذا الملف.