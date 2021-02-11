شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الخلافات الزوجية المستمرة تؤدي للطلاق والخاسرون الأبناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار سامح الملكي، خبير في قضايا الأسرة المصرية، إن الخلافات الزوجية المستمرة دائمًا ما تؤدي في نهاية المطاف لمشادات كلامية تنتهي في النهاية بالطلاق، ومن يدفع الثمن في الطلاق والتفكك الأسري هم الأبناء.

وأضاف «الملكي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سعد، في برنامج «معاك في الصورة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن سبب الطلاق عادة يكون العناد بين الطرفين والخاسر الوحيد الأبناء، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية جاء ونظمها في المادة في قانون 100 لسنة 1985 والذي ينص على إعطاء الحق للأبوين والأجداد الحق في الرؤية واشترط في حالة تعزر بالاتفاق بينهما يمنح القاضي الحق في ذلك، كما أعطى المشرع بعض الشروط التي تخص حكم الرؤية.

وأوضح أن الشرط الأول هو أن حكم الرؤية لا يُنفذ قهراً وإذا امتنع الحاضر عن التنفيذ بدون عذر أنظره القاضي؛ كما أنه لو تكرر التغيب عن جلسات الرؤية وامتنع الحاضر عن التنفيذ بغير عذر ينظره القاضي أيضاً، مشيرًا إلى أنه إذا تغيب الحاضر عن جلسات الرؤية نقل القاضي بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.

وتابع: «في حالة تغيب الزوجة عن جلسات الرؤية عامدة وبدون عذر فمن حق الزوج إقامة دعوة أو جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي وله الحق في المطالبة بتعويض من خلال دعوة قضائية لامتناع الزوجة عن جلسة الرؤية.