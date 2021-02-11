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رئيس مدينة دسوق تشرف على إزالة عقار مخالف

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرفَت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفرالشيخ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، على التصدي للتعديات بمخالفات البناء بكافة أنواعها.

وبحسب بيان، الخميس، تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء مخالف بالأدوار الخامس والسادس والثامن والبرج مخالف، وقالت ماضي إنه جرى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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