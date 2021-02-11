شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تشرف على إزالة عقار مخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرفَت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق في كفرالشيخ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، على التصدي للتعديات بمخالفات البناء بكافة أنواعها.

وبحسب بيان، الخميس، تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء مخالف بالأدوار الخامس والسادس والثامن والبرج مخالف، وقالت ماضي إنه جرى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.