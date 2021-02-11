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تحرير 118 محضرًا لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر الخميس، حملة مكبرة تحت اشراف اللواء اشرف منير نائب مدير الامن واللواء نادر وصفى مساعد مدير الامن بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، المدينة المنورة، المحطة، موقف أرمنت.

وبحسب بيان، الخميس، أسفرت الحملة عن تحرير 118محضر تضمّنت 27 محضر إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 16محضر مضبوطات متنوعة، و20 محضر طب بيطري، و53 محضر إزالات إدارية، محضر إدارة منشآت بدون ترخيص، و8 محاضر لباعة جائلين، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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