شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: المجتمع المصري يحتاج إلى مكارم الأخلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المجتمع المصري يحتاج إلى مكارم الأخلاق، مشيرًا إلى أن الأخلاق تعتبر العنصر الأساسي في إنشاء أفراد مثاليين، وأسر سليمة، ومجتمعات راقية، ودول متقدمة، لذلك تلعب الأخلاق دورًا أساسيًا في تهذيب المجتمعات، وإعدادها إعدادًا فاضلاً، علما بأن الأخلاق المثالية هي العاصمة للمجتمعات من الانهيار والانحلال، كما أنها هي التي تصون المدنية والحضارات من الضياع.

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سعد، في برنامج «معاك في الصورة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الأخلاق تلعب دورًا أساسيًا في تنمية الشعور الجماعي بالآخرين، وفي تنظيم العلاقات بين الأفراد، الأمر الذي يقوي أواصر المجتمع، ويُزيد من ألفته، ومن تعاونه، وتماسكه، وبالتالي قوته، مشيرًا إلى أن الأخلاق تؤدي دوراً في تنمية الإرادة، ووضع حدود للشهوات؛ الأمر الذي يدفع الأشخاص لإشباعها بالطرق الصحيحة والشرعية، وبالتالي كبح جماح النزوات.