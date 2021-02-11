شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك الدقهلية عيدها القومي.. وافتتاح 7 مساجد جديدة غدا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، محافظة الدقهلية الاحتفال بعيدها القومي غدا الجمعة ، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر – بمدينة المنصورة .
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا غدا الجمعة، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية ، وهي :
1- مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين
2- مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين
3- مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس
4- مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمي الأمديد
5- مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف
6- المسجد الكبير - قائم العبد – جمصة
7- مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر
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