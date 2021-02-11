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وزير الأوقاف يشارك الدقهلية عيدها القومي.. وافتتاح 7 مساجد جديدة غدا الجمعة

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، محافظة الدقهلية الاحتفال بعيدها القومي غدا الجمعة ، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر – بمدينة المنصورة .

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا غدا الجمعة، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية ، وهي :

1- مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين

2- مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين

3- مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس

4- مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمي الأمديد

5- مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف

6- المسجد الكبير - قائم العبد – جمصة

7- مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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