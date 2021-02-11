شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة لاتعرفها عن المطرب الراحل علي حميدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الفنان الراحل على حميدة عن عمر يناهز 73 عاما

على حميدة من مواليد محافظة مطروح فى 17 ابريل 1948

انتشرت اغانيه بشكل كبير فى التسعينيات ووصل توزيع شريط لولاكى الى حوالى 6 ملايين نسخة

بعد على حميدة عن الأضواء بسبب قضية الضرائب التى طالبته بتسديد حوالى 13 مليون جنيه

على حميدة حاصل على درجة الدكتوراه فى الموسيقى البدوية وعلاقتها بالموسيقى الموريسكاوية الليبية

كان يعمل أستاذا لمادة العود بأكاديمية الفنون بالقاهرة وعضوا بهيئة التدريس بها

كان أستاذا لآلة العود وقام بتدريب مطربين كبار على العزف على الة العود منهم المطربة وردة الجزائرية والمطرب محمد الحلو

على حميدة له 6 أشقاء ذكور و4 شقيقات منهم اللواء ابراهيم حميدة من أبطال حرب أكتوبر وقام على حميدة بتقديم طلب لمحافظ مطروح قبل شهر واحد لتسمية أحد شوارع مطروح باسم شقيقه الراحل اللواء ابراهيم حميدة والذى وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على طلبه وتم تسمية شارع الريفية بمدينة مرسى مطروح باسم شقيقه

خطب على حميدة مرتان الأولى منها كانت لفتاة أردنية والثانية من لفتاة من محافظة البحيرة من أصول ليبية وتزوجها عام 1997 ولم ينجب

على حميدة لايعرف الكثيرون أنه كان طباخا ماهرا من الدرجة الأولى وخاصة الأكلات البدوية مثل المكرونة الجارية والرز الحمر

أصيب على حميدة بفيروس سى الكبدى وكان من أوائل من تم علاجه بمبادرة الرئيس السيسى لعلاج فيروس سى وكان من أول المتعافين بعد حصوله على العلاج من مبادرة الرئيس

توفى على حميدة بمستشفى مطروح العام اليوم 11 فبراير 2021 بعد أن ساءت حالته وتم نقله الى المستشفى العام بمطروح لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فى الرابعه والنصف من عصر اليوم