شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تلتقي الملحقين الدبلوماسيين: الترويج لمصر بالقوى الناعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث التقت سيادتها بأعضاء الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين، في إطار حرص المعهد على إتاحة الفرصة لشباب الدبلوماسيين بالالتقاء بكبار المسؤولين في الدولة للوقوف على السياسات العامة في مختلف المجالات والجهود الحثيثة التي يتم بذلها من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء الإنسان بشتى مكوناتها، بما في ذلك المكون الثقافي والمعرفي، فضلا عن تعريفهم بدور الثقافة والفنون في التكوين الفكري والحضاري للدول وباعتبارها من أهم عناصر القوى الناعمة لمصر.

في البداية عبرت «عبدالدايم»، عن سعادتها بلقاء نماذج من ممثلى الدبلوماسية المصرية وأكدت ضرورة استمرار التواصل مع أبناء الوطن في الخارج لتعظيم الاستفادة من الأنشطة الثقافة والإبداعية التي تقدم في دول العالم وتعكس جانبا من تميز الإبداع والحضارة والتي يمكن استثمارها في الترويج لمصر ودعم العلاقات مع مختلف الشعوب، مؤكدة أن القوى الناعمة أحد أذرع الدبلوماسية المصرية.

تطرق اللقاء إلى استعراض الجهود والأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة في الداخل والخارج وعلاقات التعاون والتنسيق الدائمين بينها ووزارة الخارجية من أجل تعزيز التواجد المصري بالخارج، وإلقاء الضوء على التنوع الكبير في المنتج الثقافي ودوره في تحقيق التقارب مع الثقافات والشعوب الأخرى.

أعرب السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، عن ترحيبه بالوزيرة مثنياً على جهود سيادتها في النهوض بالقطاعات المختلفة بوزارة الثقافة وتبنيها عدداً من المبادرات المهمة التي تهدف إلى الوصول إلى مختلف الفئات والمناطق في أنحاء الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت تتويجا لعدد من المحاضرات التي قدمها كبار المسؤولين بوزارة الثقافة لأعضاء الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين، في إطار البرنامج التدريبي الخاص بهم والذي يهدف لتوفير أفضل الخبرات لشباب الدبلوماسيين وتأهيلهم لتمثيل مصر ورعاية مصالحها في الخارج.