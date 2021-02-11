شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق 4 منشآت في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتفقد وضع النظافة العامة بالمقهى والمحال وإلزام أصحاب المحال والمقاهي المختلفة بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة المواطنين.

وقاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، الخميس، حملة مكبرة بشوارع سيدي جابر، أسفرت عن تحرير 17 محضر لمخالفات متنوعة منها رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة.

وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن غلق 4 منشآت لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة من توافر جهاز قياس الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة وتوافر المطهرات والمعقمات والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين.

وتم فرض غرامات فورية على المخالفين بإجمالي 900 جنيه، تنوعت بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت وعدم ارتداء الكمامة للأفراد واشغال للطريق.

وأشار إلى أنه تم ضبط 37 شيشة بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تم التحفظ على 20 حالة إشغال مختلفة من شوارع؛ مساكن ضباط مصطفى كامل ومنطقة سيدي جابر.

وفي حي المنتزة أول؛ قادت جيهان مسعود، رئيس الحي حملة أسفرت عن تغريم المخالفين للإجراءات الاحترازية بمبلغ إجمالي 700جنيها وتم التحفظ على العديد من الانشغالات.

وفي حي ثان المنتزه، قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، حملة أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيش للرواد وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة 21 ألف جنيه.