شكرا لقرائتكم خبر عن "العفو الدولية": قطر تنتهك حقوق العمال أصحاب الفضل فى تنظيم كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت منظمة العفو الدولية هجومًا عنيفا ضد النظام القطرى بسبب الانتهاكات فى حقوق العمال، وبثت فيديو عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أشارت خلاله إلى فضل العمال فى تنظيم مباريات كأس العالم للأندية، وطالبت بمزيد من الجهود لوقف الانتهاكات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.

وقالت المنظمة العفو الدولية :يأتي العمال المهاجرون إلى قطر لإيجاد فرص عمل وإعالة أحبائهم، ولكن لا يزال الكثير منهم يواجه سوء المعاملة على يد أرباب العمل. بفضلهم، تجري مباريات #كأس_العالم_للأندية هذا الشهر. على قطر والفيفا بذل المزيد من الجهود لوقف الانتهاكات بحق العمال قبل انطلاق بطولة كأس العالم #قطر_2022!".