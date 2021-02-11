شكرا لقرائتكم خبر عن عقد آلية التعاون الثلاثى بين وزراء خارجية ومصر واليونان وقبرص فى أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مساء اليوم الخميس، آلية التعاون الثلاثى في أثينا بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، وذلك لبحث سبل دفع التعاون وتنسيق المواقف في شتى الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري الخميس، في اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والامارات بأثينا، بحضور رئيس الوزراء اليوناني، لمناقشة الأوضاع في ⁧شرق المتوسط⁩ والشرق الأوسط.

كما عقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري بأثينا مباحثات مع نظيريه السعودي والبحريني.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).