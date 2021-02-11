شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل العربية يقيم عزاء للفنان على حميدة بالجيزة تكريما له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس موسى اللوحى المتحدث الرسمي والإعلامى لمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية، أنه سوف يقوم بإقامة مراسم العزاء للراحل الدكتور على حميدة بحدائق الأهرام بالجيزة وذلك برئاسة المستشار الدكتور سالم أبو غزالة الخويلدى على نفقته الخاصة.

يذكر أن شقيق الدكتور على حميدة قل قبل قليل خلال البث المباشر لليوم السابع إن الراحل توفى في ليلية الجمعة وأننى أدعو الله أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن مراسم الدفن والتشيع سوف تكون عملية الدفن بمدافن المغاربة بمرسى مطروح وأن الصلاة سوف تكون عقب صلاة الجمعة وأنشاء الله هي من علامات حسن الخاتمة.

وطالب شقيق الراحل الدكتور على حميد رحمة الله عليه أننا نطالب محبين الراحل الا يتكبدوا مشقة السفر للمشاركة في تشيع الجثمان وإنما يكفى أن يكون العزاء عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي وأننا سوف نقيم سرادق للعزاء بمدينة مرسى مطروح.

هذا وقد تجمع الأهل والمحبين له أمام منزل الأسرة بمدينة مرسى مطروح بحضور شقيقه إسماعيل حميدة والذى قال إن شقيقه الراحل نطق الشهادتين قبل أن تصد روحه إلى بارئها وطالب شقيقه جموع المتابعين والمحبين للراحل الدعاء له بالرحمة والمغفرة.