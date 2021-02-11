الخليج 365: توفير 98% من أدوية "كورونا" والتفاوض لتصنيعها محليا

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة تغطيات هامة على رأسها مؤتمر منظمة الصحة العالمية تحت عنوان:" وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى لمنظمة الصحة العالمية حول وضع "كوفيد – 19" في أفريقيا: توفير 98% من أدوية "كورونا" والتفاوض لتصنيعها محليا.. هالة زايد: نتوقع زيادة معدل الإصابات بـ كوفيد -19" فى أبريل وانخفاضها بمايو.. معدل الوفيات بالأورام انخفض بنسبة 30 % خلال آخر عامين.. وجهنا مساعدات إلى 30 دولة أفريقية بقيمة 4 ملايين دولار.

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