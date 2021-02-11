شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الوفد بالمحافظات تعلن تأييدها لقرارات أبو شقة فى الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، دعمه لقرارات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤكدًا أنها كالجراحة الصعبة التي تكون ضرورية منعًا لما هو أخطر.

وأشار عطا إلى أن الحفاظ على وحدة وتماسك الحزب ومنعه من الدخول في صراع داخلي هي مسؤولية مشتركة لكل أبناء الوفد وينبغي أن تكون هدفا مشتركا للجميع.

وأضاف عطا أنه ما كان يتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد لكن راية الحزب العريق ينبغي أن تبقى مرفوعة معبرة عن قيم الوطنية والانتماء التي طالما عبر عنها على مدار أكثر من 100 عام.

وأيدت اللجنة العامة لحزب الوفد في أسوان، قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، الصادرة يوم الاثنين 9 فبراير لحماية الحزب من مؤامرة لاختطافه وأخونته وفوضت اللجنة أبو شقة في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الحزب ومؤسساته.

ووقع على البيان قيادات الوفد في أسوان، وهم: محمد علي البدري البصيلي عضو الهيئة العليا للوفد وسكرتير عام اللجنة العامة للوفد بأسوان ومدير مكتب جريدة الوفد بأسوان، والسيد احمد فخري (وشهرته صلاح فخري)، رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان ورئيس لجنة مركز أسوان، ومحمد الميرغني، عضو الهيئة العليا للوفد ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان ورئيس لجنة ادفو المركزية، وأسامة مصطفى عبد الدايم، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد ورئيس لجنة البندر المركزية، والحاج طه شاهين، رئيس لجنة نصر النوبة المركزية، وسراح الدين، رئيس لجنة أبو سمبل السياحي، ويونس جاد، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان رئيس لجنة كوم امبو المركزية.

وقال عبد الناصر خير عبد الراضي، سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة البحر الأحمر، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارات التنظيمية الأخيرة من أجل الدفاع عن مصلحة حزب الوفد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأضاف عبد الراضي أن شخصًا في حجم ومكانة المستشار أبو شقة لن يتخذ قرارات إلا في مصلحة الوفد ومن أجل الحفاظ على بيت الأمة لذلك أعلن تأييدي أنا وأعضاء حزب الوفد في البحر الأحمر لهذه القرارات التنظيمية.

وأعلن علي شعيب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة مرسي مطروح، تأييده الكامل لكل القرارات التي اصدرها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الرئيسي للحزب.

وأكد رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة مرسي مطرح، أن اللجنة العامة بمطروح بكافة تشكيلاتها الحزبية تدعم المستشار بهاء الدين أبو شقة وتقف معه من أجل مسيرة الحزب والحفاظ على بيت الأمة الذي يدعم الدولة المصرية .

وأعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة أسيوط برئاسة الدكتور محمد بركات عضو الهيئة العليا، وجميع أعضاء اللجنة، تأييدها للقرارات الحكيمة للسيد المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس الوفد، داعيين الله ان يعم الاستقرار هذا الكيان العظيم.

وأيدت اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، قرارات المستشار بهاء أبو شقه رئيس حزب الوفد في القرارات الصادرة يوم 9 فبراير 2021من أجل الحفاظ على استقرار بيت الأمه.

وقالت اللجنة في بيان لها أصدرته مساء اليوم، أن الوفديين داخل بيت الأمة على قلب رجل واحد خلف رئيس الوفد للحفاظ على الكيان الذي استمر لأكثر من 100 عام من المعارضة الوطنية الشريفة التي تنحاز دائمًا إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأكدت اللجنة على دعمها التام لكافة القرارات التنظيمية التي أصدرها رئيس الحزب للحفاظ على الانضباط التنظيمي لحزب الوفد.

وقال الدكتور محمد خليفه، عضو الهيئه العليا، سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية، إن حزب الوفد الظهير السياسي للدوله المصريه بقياده حكيمه من المستشار بهاء أبو شقة أحد أعمده في مصر والوطن العربى وأحد رجال الدوله المخلصين.

وقال سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية ، أن لجنة الوفد بالغربية برئاسة عادل بكار تؤكد دعمها الكامل لرئيس الحزب للاستفاده من خبراته العلميه والعمليه والتشريعيه فى استكمال مسيره الحزب كمعارضه بناءه تساعد فى خلق دولة ديمقراطيه عصريه حديثه، كما دعا سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية، نبذ الخلافات الداخليه حتى نتفرغ لخدمه الوطن والمواطن.

فيما أكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في البحيرة، أن اللجنة العامة بكافة تشكلاتها الحزبية تؤيد قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والتي تهدف الي تطهير بيت الأمة.

وأضاف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في البحيرة، أن أعضاء الوفد بالبحيرة يجد دون الثقة في رئيس الوفد، مشيرا الي ان حزب الوفد يقف إلي جوار الدولة المصرية ويحرص على تقديم الافضل للمواطنين وهذا بفضل القيادة الرشيدة للمستشار بهاء الدين أبو شقة.

وأعلن حزب الوفد ببورسعيد برئاسة محمد ناجى تأييد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ فيما أتخذ من قرارات هدفها الحفاظً على الوفد كجزء من النظام السياسى في مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة ، وليظل الوفد هو بيت الأمة وبيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد وقيم حزب الوفد ومن أجل أن يظل الوفد فى صدارة المعارضة الوطنية الشريفة التي تقوم على أساس موضوعي بناء ، مع الحفاظ على ثوابت الحزب وقيم وتقاليد بيت الأمة .

ويؤكد الوفد ببورسعيد أننا لنا ننساق وراء أية تكتلات أو جبهات وكل ما يهمنا هو الحفاظ على إستقرار الحزب ونحترم الشرعية وبعيدين تماما على أية صراعات ذات أغراض شخصية ، ومع الحفاظ على وحدة الحزب ومؤسساته ، وما أتخذ من قرارات صدرت من رئيس الحزب فهو صاحب القرار فيها ومفوض من كل أعضاء الحزب بإتخاذ مايراه مناسبا للحفاظ على هذا الكيان دون المساس به أو هز صورته فى الشارع المصرى وأتخذ بناءا على دراسة وتفهم لكل الأوضاع ومن كافة النواحى ، ويأمل أعضاء الوفد ببورسعيد بإعادة تنظيم الحزب من الداخل والبدء فى مرحلة جديدة تتطلب بناء معارضة قوية وهادفة وليس هادمة وداعمة للإستقرار الوطنى .

وأكد علي أمين نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة السويس، أن أبناء الوفد حريصون على وحدة الصف داخل بيت الأمة حزب الوطنية المصرية داعمًا لقضايا الوطن، مساندًا للدولة المصرية بالمعارضة الوطنية البناءة.

وأضاف أمين أن مهما حدث من خلاف بين الوفديين داخل بيت الأمة فهم نسيج واحد وأسرة واحدة تجمعهم قيم ومبادئ بيت الأمة على مدار أكثر من 100 عام.

وشدد أمين على أن جموع الوفديين في أنحاء مصر ومحافظاتها يقفون صفًا واحدًا للم الشمل من أجل المصلحة العليا لحزب الوفد وبيت الأمة، متمنيًا عبور الأزمة دون تأثير على مكانة وقيمة حزب الوفد الضمير المصري.