شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس يؤكد الخصوصية الاستراتيجية لعلاقات مصر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة المالضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس السيسي من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يؤكد الخصوصية الاستراتيجية للعلاقات المصرية - السعودية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس السيسي من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن

عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة المباحثات المصرية ـ الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور ‏وفد وزاري من الجانبين، وعدد من المسئولين.‏

فى مستهل كلمته خلال الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور بشر ‏الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية، والوفد رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للقاهرة ‏اليوم، موضحاً أن تواتر زيارات المسئولين من البلدين عكس حجم الترابط وعلاقات الأخوة بين جمهورية ‏مصر العربية، والمملكة الاردنية الهاشمية. ‏

وأكد مدبولى الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مختلف ‏المجالات. ‏

الحكومة: عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن بعمان فى مارس

عُقدت اليوم، الخميس، بمقر مجلس الوزراء، جلسة المباحثات المصرية ـ الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور وفد وزاري من الجانبين، وعدد من المسئولين.

فى مستهل كلمته خلال الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية، والوفد رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للقاهرة اليوم، موضحاً أن تواتر زيارات المسئولين من البلدين عكس حجم الترابط وعلاقات الأخوة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الاردنية الهاشمية.

وأكد مدبولى الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

حريق مخزن مواد بترولية بطريق "السويس - القاهرة" وعربات الإطفاء تحاول إخماده

نشب حريق، في أحد تنكات تخزين المواد البترولية بطريق السويس- القاهرة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق السويس – القاهرة.

وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق السويس – القاهرة.

وقال مصدر أمني، إن الحريق اشتعل منذ قليل بتنك بترولي، وجار حاليا القيام بمحاولات الإطفاء.

إلزام أحمد الفيشاوى بدفع 23 ألفا و400 جنيه إسترلينى أجر مسكن لابنته لينا

قضت محكمة أسرة الخليفة، بإلزام الفنان أحمد الفيشاوى بدفع 23 ألفا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن حضانة لابنته "لينا"، عن الفترة من 15 يونيو 2016 وحتى 14 يونيو 2017، ودفع 7 آلاف جنيه أجر مسكن من 7 مارس عام 2018، شهريًا.

وكان شعبان سعيد المحامي، ودفاع هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى طالب فيها بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع أجر مسكن حضانة ابنته لينا عن الفترة السابق الإشارة إليها.

وكانت محكمة جنح المقطم قضت ببراءة هند الحناوى من اتهامات وجهها لها طليقها الفنان أحمد الفيشاوى، بتعريض حياة ابنتها "لينا" للخطر، والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





وزيرة الصحة: توفير 98% من أدوية علاج أعراض كورونا ونتفاوض لتصنيعها محليا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن أول كواشف للكشف عن كورونا بتحليل pcr حصلنا عليها من منظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات كورونا فى افريقيا أن مصر تعكف علي التفاوض لإنتاج اللقاحات الخاصة بكورونا فى مصر وسيتم توفيره محليا وافريقيا بتكلفته .





وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة: استطعنا توفير احتياجاتنا الدوائية بنسة 98% لعلاج أعراض كورونا.