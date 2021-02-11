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"دمغ الموازين": 5 محاضر لمحطات وقود وضبط 30 مخالفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة شنت عدة حملات رقابية على محطات الوقود والشركات.

وأوضح رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمحطات وقود، كما تم تحرير 5 محاضر موازين بسكول، و8 محاضر موازين تجارية أفراد، و14 محضر ميزان ماركت، و3 محاضر موازين صاغة، كما تم تحرير 3 محاضر ماكينات تعبئة، وتم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

كما أكد رئيس المصلحة أنه تم دمغ 1.014.420 سبيكة ذهب، وتم دمغ 410.054 سبيكة فضة ، وتم دمغ 167.880.4 جرام عيار 21، وكذلك 174.489.9 جرام ذهب عيار 18، و 2161 جرام فضة.

وأكدت المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة طبقا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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