إحباط بيع 3 أطنان سكر تمويني في السوق السوداء بالشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على مالكة محل بدال تمويني بمحافظة الشرقية؛ لاتهامها بتجميع كميات من المواد المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء.

وعثر بحوزة المتهمة على 3٫68 طن سكر تمويني و1790 عبوة زيت تمويني المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية جمعتها المتهمة ولم تصرفها للمواطنين، وقُدرت قيمتها بـ60 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.