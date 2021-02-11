أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط (مالك مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة؛ بحوزته (2٫2 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، بحوزته (12٫5طن "مكرونة – أرز"-"1٫5 طن، 1200عبوة" خل طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر منتج نهائي – 16000 عبوة فارغة وإستيكر عليها ذات العلامات التجارية الوهمية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.