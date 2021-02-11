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ضبط 29 قضية تموينية في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 29 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات -بحسب بيان الخميس- عن ضبط قضية تجميع بطاقات التموين وسلع منتهية الصلاحية و4 قضايا مخابز بلدية، و2 قضية استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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