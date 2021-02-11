شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 29 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الحملة، من ضبط 29 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات -بحسب بيان الخميس- عن ضبط قضية تجميع بطاقات التموين وسلع منتهية الصلاحية و4 قضايا مخابز بلدية، و2 قضية استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.