شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظا على الصحة العامة.. فض سوق بلطيم الأسبوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة الإشغالات وفض السوق الأسبوعي للمدينة، وتطهير محيط السوق بالمواد المطهرة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا ومنع التكدس والازدحام والتجمعات وتفريق الباعة الجائلين، مع تكثيف المرور الميداني على أماكن الأسواق قبل افتراش الباعة ببضائعهم من الخضار والفاكهة في الساعات الأولى من الصباح للحد من التجمعات والإصابة بفيروس كورونا المستجد حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.